DE
FR
Abonnieren

«Es erfüllt mich mit Stolz»
FCZ-Hediger über seine Beförderung zum Cheftrainer

Dennis Hediger spricht an der FCZ-PK über seine Beförderung zum Cheftrainer.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Kommentieren
Fussball aktuell
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen