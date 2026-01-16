FCB arbeitet an Leihdeal von BVB-Youngster

Da Julien Duranville seit Sommer 2025 keinen Ernstkampf mehr für die erste Dortmunder Mannschaft bestritten hat, steht nun ein Leihtransfer im Raum. Der FC Basel scheint hoch im Kurs zu sein.

Der FC Basel hat mehr als nur ein Auge auf Julien Duranville (19) geworfen. Der belgische BVB-Youngster steht beim amtierenden Schweizer Meister hoch im Kurs. Der FCB und Dortmund tauschen sich über einen Leihtransfer aus, berichtet Sky Sport. Dies deckt sich mit Blick-Informationen, denn am Dienstag kam es bereits zu einem ersten Gespräch zwischen den beiden Parteien.

Flügelspieler Duranville bestritt für den BVB bislang 15 Partien in der Bundesliga. Diese Einsätze stammen allerdings aus den Spielzeiten 2023/24 und 2024/25. Vergangene Saison lief er sogar neun Mal in der Champions League auf. Im Sommer 2025 warf ihn eine Schulterverletzung zurück, seither hat er für die erste Dortmunder Mannschaft keinen Ernstkampf mehr bestritten.