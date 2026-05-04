DE
FR
Abonnieren
«Haben den freien Tag weggenommen»
1:08
Zeidler ab heute GC-Trainer:«Haben den freien Tag weggenommen»

Erster Auftritt als GC-Coach
Zeidler: «Zuerst müssen wir uns für die Barrage qualifizieren»

Seit dieser Woche ist Peter Zeidler neuer Trainer bei GC, dem Tabellenvorletzten der Super League. Der 63-Jährige hat am Montag seine erste Pressekonferenz abgehalten.
Publiziert: 04.05.2026 um 14:50 Uhr
|
Aktualisiert: 04.05.2026 um 19:02 Uhr
Kommentieren
1/6
Peter Zeidler hat am Montag erstmals als GC-Trainer zu den Medien gesprochen.
Foto: keystone-sda.ch
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Pressekonferenz mit dem neuen GC-Trainer Peter Zeidler (63) beginnt mit einer kleinen Verspätung. Dann aber strahlen Hoppers-Sportchef Alain Sutter (58) und sein alter Weggefährte aus St. Galler Zeiten fast um die Wette. Dabei ist die Lage beim Rekordmeister aufgrund der sportlichen Situation sehr ernst.

Auf die Frage, wie er die Mannschaft taktisch aufstellen will, geht der neue Mann an der Seitenlinie gar nicht ein. Viel wichtiger ist es für ihn – das betont Zeidler während der ganzen PK –, dass es ihm gelingen muss, das Team zusammenzuschweissen und so Euphorie zu entfachen für die Barrage. Für die man sich allerdings «zuerst noch qualifizieren muss», wie der Deutsche betont. Euphorie, die bei GC zuletzt so gar keine mehr vorhanden war. Sehr grosszügig gezählte 4665 Fans waren am Sonntag noch im Letzigrund beim Match gegen Servette.

Alain Sutter erklärt, dass er von Zeidlers Energie und Leidenschaft überzeugt sei und sich deshalb für ihn als neuen GC-Trainer entschieden hat. Dass Sutter und Zeidler bereits in St. Gallen zusammengearbeitet haben, war ebenfalls ein Faktor. Die beiden führten offenbar bereits vergangenen Sommer Gespräche und haben entschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für die Verpflichtung ist. «Die Zeit war damals noch nicht reif», sagt Zeidler. Und fügt mit einem Augenzwinkern an: «Jetzt ist die Situation offenbar schwierig genug.»

Auch das leidige Thema des nach wie vor nicht vorhandenen Barrage-Stadions für die Hoppers ist bei der Pressekonferenz noch ein Thema. Demnach ist jetzt eine neue Lösungs-Variante auf dem Tisch: Gemäss Sutter könnte das Hinspiel beim Aufstiegsaspiranten aus der Challenge League um einen Tag verschoben werden. «Wir prüfen alle Möglichkeiten.»

04.05.2026, 15:39 Uhr

Schlusswort

Wie während der gesamten PK betont Zeidler nochmal das Team in seinem Schlusswort: «Das Zauberwort heisst Team».

04.05.2026, 15:37 Uhr

Zeidler involviert in Transfers

Alain Sutter: «Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Bei St. Gallen haben wir das immer gleich gehandhabt und so werden wir das auch hier handhaben.» Sutter betont, dass er noch nie ein Spieler geholt hat, den er wollte und umgekehrt auch nicht. Die Transfer werden in gemeinsamer Absprache getätigt.

04.05.2026, 15:35 Uhr

Stadionproblematik: Wird Barrage verschoben?

«Wir prüfen alle Möglichkeiten. Und auch das (eine Verschiebung, Anm. der Redaktion) ist eine Möglichkeit», sagt Alain Sutter über den Barrage-Termin.

04.05.2026, 15:33 Uhr

Abschied von Lausanne

Der neue GC-Trainer betont, wie wichtig es für ihn war, sich von der Mannschaft bei Lausanne verabschieden zu können. «Es war emotional. Aber es freut mich, dass ich ein paar liebe Whatsapp-Nachrichten bekommen habe.»

04.05.2026, 15:31 Uhr

Zeidler über die Barrage

Scherzend auf die Frage, welchen Barrage-Gegner sich Zeidler wünscht, sagt der Trainer: «Yverdon», erläutert danach aber, dass er sich auf die Mannschaft konzentrieren möchte und keine Gegner-Vorlieben hätte. Und er sagt auch: «Den ersten Schritt müssen wir noch machen und zwar uns für die Barrage qualifizieren.»

04.05.2026, 15:30 Uhr

Trainer über Taktik

Zeidler möchte noch nicht über technische Taktik-Details sprechen. Für ihn steht im Vordergrund, wie er das Team zusammenschweissen kann. Besonders die Barrage steht dabei im Fokus. 

04.05.2026, 15:28 Uhr

Zeidler über Reibungen

«Man weiss, was man am anderen hat», sagt Zeidler auf die Frage, ob es zwischen Sutter und ihm schon zu Meinungsverschiedenheiten kam. Er bestätigt, dass sie nicht immer gleicher Meinung sind, aber es nie eskalierte.

04.05.2026, 15:25 Uhr

Sutter über Zeit nach Freistellung in St. Gallen

Sutter erklärt, dass er nach seiner Freistellung bei St. Gallen den Kontakt zu allen Vereinskollegen vorerst abgebrochen hatte – einschliesslich Peter Zeidler.

04.05.2026, 15:24 Uhr

Keine Pause

Zeidler: «Ich habe mich nicht dabei gesehen, ohne Job weiterzumachen.» Der neue GC-Trainer betont dabei nochmal das Timing und dass die Zeit genau jetzt reif sei, um bei den Zürchern gleich weiterzumachen.

04.05.2026, 15:22 Uhr

Trennung mit Lausanne

«Ich habe jeden Tag im Waadtland gut gefunden. Ich hatte in den letzten Tagen etwas Abschiedsschmerz.» Zurückblickend auf seine Zeit bei Lausanne hebt Zeidler besonders die Spiele auf europäischer Bühne hervor. Über die Trennung verspürte der neue GC-Trainer Groll, relativiert diesen aber.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      Super League
      Super League
      Grasshopper Club Zürich
      Grasshopper Club Zürich