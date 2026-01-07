In einem kurzfristig angesetzten Testspiel gegen Rapperswil-Jona legt der Wintermeister einen Blitzstart hin. Am Ende resultiert in der heimischen Stockhorn-Arena ein deutlicher 4:0-Sieg.

Thun gibt sich bei Testspiel gegen Rapperswil keine Blösse

Thun gibt sich bei Testspiel gegen Rapperswil keine Blösse

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Für den FC Thun ist das Testspiel gegen den Rapperswil-Jona ein aus der Not geborenes: Weil das geplante Aufeinandertreffen mit dem Karlsruher SC am vergangenen Sonntag wetterbedingt abgesagt werden musste, wurde für den Mittwochmittag kurzfristig eine Partie gegen Challenge-Ligist Rapperswil-Jona angesetzt.

Und der Super-League-Leader kennt trotz Abwesenheit von Stammkräften wie Reichmuth, Meichtry und Ibayi von Beginn weg keine Gnade mit dem Sechsten der zweithöchsten Schweizer Liga: Käit und Labeau stellen bereits in der Startviertelstunde auf 2:0, bis zur 22. Minute gehen die Thuner vor 185 Zuschauerinnen und Zuschauern gar mit 4:0 in Führung, wobei sich auch Rastoder und Fehr in die Torschützenliste eintragen.

Danach haben die Berner Oberländer genug vom Toreschiessen: Es bleibt bis zum Schluss bei diesem Resultat. In der zweiten Halbzeit kommt eine gänzlich veränderte Mannschaft zum Zug. Zur Pause wechselt Lustrinelli neunfach, bis zur 68. Minute werden dann auch noch Torhüter Steffen durch Eicher und Roth durch den zwischenzeitlich ausgewechselten Matoshi ersetzt.

Mit dem 4:0-Testspielsieg startet der Wintermeister auch überzeugend ins neue Jahr. Weiter geht es für die Lustrinelli-Equipe bereits am Samstag, wenn sie das zweite Testspiel gegen Lausanne-Ouchy austrägt. Rapperswils nächster Gegner in der Rückrundenvorbereitung ist in genau einer Woche der FC Kreuzlingen.