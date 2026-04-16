Edin Etoski laboriert derzeit zwar an einer Knöchelverletzung und ist deshalb zu einer Pause gezwungen – einen ersten Profivertrag seiner Karriere hat er trotzdem unterschrieben: Die Young Boys binden das 19-jährige Eigegewächs bis im Sommer 2030 an sich.
In der U21 der Young Boys hat sich Etoski in der Hinrunde zum Stammspieler gemausert. 14-mal ist der Flügelspieler in der Promotion League zum Einsatz gekommen und hat dabei drei Tore erzielt, unter anderem eines gegen den letztjährigen Cup-Finalisten Biel. In der Super League durfte der Schweizer U19-Nationalspieler aber noch nie ran.
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