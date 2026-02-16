Kurz vor Transferschluss könnte sich YB noch verstärken: Aus der Bundesliga soll Samuel Essende im Anflug sein.

Er wurde bei PSG ausgebildet

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Verstärkung für YB? Gemäss der Plattform «absolutfussball.com» könnte Samuel Essende nach Bern wechseln. Der 28-jährige Stürmer spielt aktuell bei Augsburg in der Bundesliga (44 Bundesliga-Partien, acht Tore). Zuvor kickte der Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongos in Belgien, Portugal und Frankreich.

Ausgebildet wurde Essende einst bei PSG, wo er 2018 seinen ersten Profivertrag unterschrieb.

Der Knipser hat sowohl die französische als auch die kongolesische Staatsbürgerschaft, im Juni 2024 debütierte er in der WM-Quali gegen den Senegal für die kongolesische Nati.

