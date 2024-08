Er kickte unter Gross beim FCB Mario Cantaluppi gratuliert Christian Gross zum 70. Geburtstag

Mario Cantaluppi spielte zwischen 1999 und 2004 vier Jahre unter Christian Gross beim FC Basel. Am 14. August feiert die FCB-Trainerlegende nun den 70. Geburtstag. Cantaluppi erinnert sich an Anekdoten aus ihrer gemeinsamen Zeit am Rheinknie.