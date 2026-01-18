Bundesliga-Teenager vor Wechsel nach Basel

Krallt sich der FC Basel einen Bundesliga-Teenager? Julien Duranville (19) soll am Rheinknie heiss gehandelt werden. Gemäss Transferexperte Florian Plettenberg seien die Verhandlungen mit dem BVB-Youngster weit fortgeschritten. Es müssen nur noch letzte Details geklärt werden, heisst es.
Duranville wurde bei Anderlecht ausgebildet. Im Winter 2023 wechselte der Belgier dann zu Dortmund in die Bundesliga. Dort kam der zweifache Nationalspieler Belgiens seither zu 27 Einsätzen.
Duranville ist ein Flügelspieler. Und der FCB ist auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive. FCB-Coach Ludovic Magnin: «Wir sind dran und ich würde es begrüssen, wenn noch ein neuer Stürmer kommt.» Dieser Magnin-Wunsch könnte nun schon bald in Erfüllung gehen.
