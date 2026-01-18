DE
FR
Abonnieren

Er ist belgischer Nationalspieler
Bundesliga-Teenager vor Wechsel nach Basel

Aus Deutschland könnte BVB-Flügelflitzer Julien Duranville (19) ans Rheinknie wechseln. FCB-Coach Ludovic Magnin wünscht sich Verstärkung in der Offensive.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Kommentieren
1/2
Magnin: «Wir sind dran und ich würde es begrüssen, wenn noch ein neuer Stürmer kommt.»
Foto: Toto Marti/Blick/freshfocus
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Krallt sich der FC Basel einen Bundesliga-Teenager? Julien Duranville (19) soll am Rheinknie heiss gehandelt werden. Gemäss Transferexperte Florian Plettenberg seien die Verhandlungen mit dem BVB-Youngster weit fortgeschritten. Es müssen nur noch letzte Details geklärt werden, heisst es.

Duranville wurde bei Anderlecht ausgebildet. Im Winter 2023 wechselte der Belgier dann zu Dortmund in die Bundesliga. Dort kam der zweifache Nationalspieler Belgiens seither zu 27 Einsätzen.

Duranville ist ein Flügelspieler. Und der FCB ist auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive. FCB-Coach Ludovic Magnin: «Wir sind dran und ich würde es begrüssen, wenn noch ein neuer Stürmer kommt.» Dieser Magnin-Wunsch könnte nun schon bald in Erfüllung gehen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        FC Basel
        FC Basel