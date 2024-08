«Eine grobe Unsportlichkeit» Urs Meier über den harten Platzverweis gegen Winti

Die Rote Karte gegen Winterthurs Antoine Baroan in der 52. Minute ist der Aufreger der Partie gegen Sion (0:2). Er kriegt sie wegen einer Tätlichkeit. Doch war es wirklich eine? So sieht Schiri-Experte Urs Meier die Aktion an Kevin Bua.