Dreifach-Torschütze Nivokazi
«Unser Teamgeist hat den Unterschied gemacht»

Einer überstrahlt alles! Rilind Nivokazi, in Italien geborener Kosovare. Er bucht seine Saisontore Nummer neun, zehn und elf. Und dies nach einer Dürreperiode von über zwei Monaten. Im Interview nach dem Spiel, meint er:«Unser Teamgeist hat den Unterschied gemacht.»
Publiziert: 13:40 Uhr
Alain KunzReporter Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
