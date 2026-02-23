Dreifach-Torschütze Nivokazi «Unser Teamgeist hat den Unterschied gemacht»

Einer überstrahlt alles! Rilind Nivokazi, in Italien geborener Kosovare. Er bucht seine Saisontore Nummer neun, zehn und elf. Und dies nach einer Dürreperiode von über zwei Monaten. Im Interview nach dem Spiel, meint er:«Unser Teamgeist hat den Unterschied gemacht.»