1/10 FCZ-Sportchef Milos Malenovic hat das Handy im Trainingslager stets zur Hand. Foto: TOTO MARTI

Auf einen Blick FCZ plant Umbruch im Winter: mehrere Spieler vor Abgang

Nikola Katic und Mirlind Kryeziu könnten den Verein verlassen

Zwei bis drei Millionen Franken für Wechsel von Cheick Condés nach Venedig Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Tobias Wedermann Fussballchef

Das Telefon von FCZ-Sportchef Milos Malenovic muss im Trainingslager in der Türkei ununterbrochen geklingelt haben. Während andere Klubs in der Super League nur wenige oder gar keine Änderungen im Kader vornehmen möchten, ist bei den Zürchern in diesem Wintertransferfenster richtig viel los. Cheick Condé wurde nach Venedig transferiert – laut italienischen Medienberichten für zwei bis drei Millionen Franken. Zusätzlich soll es eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf geben. Auch Stürmer Jonathan Okita hat den FCZ verlassen. Sein neuer Klub heisst Bodrum FK in der Türkei.

Der nächste auf der FCZ-Verkaufsliste: Nikola Katic. Einer der Stammspieler in der Innenverteidigung möchte gerne eine neue Herausforderung im Ausland annehmen. Interessenten soll es ausreichend geben – die Entscheidung liegt nun beim Bosnier. Laut Blick-Informationen will der FCZ ihm keine Steine in den Weg legen, sofern das Angebot stimmt. Dieses Versprechen erhielt Katic bereits im Sommer, als ein Wechsel kurz vor Ende des Transferfensters abgelehnt wurde. An diese Zusage will man sich nun halten.

U21-Talent Denoon soll Katic ersetzen

Im Trainingslager war der 28-Jährige zwar dabei, doch in den Testspielen kam Katic nicht zum Einsatz und nahm stattdessen stets auf der Tribüne Platz. Dafür bildete in Belek ein völlig neues Duo die Innenverteidigung: Mariano Gomez und Daniel Denoon. Letzterer spielte bisher nur 45 Minuten am 1. September gegen Luzern und kam ansonsten hauptsächlich in der U21 zum Einsatz. Es ist gut möglich, dass das 20-jährige Schweizer Talent auch am Sonntag zum Rückrundenstart gegen Yverdon neben Gomez in der Startelf stehen wird.

Kryeziu lehnt FCZ-Vertragsangebote ab

Denn der Umbruch in der Innenverteidigung hat noch einen weiteren Hintergrund. Die Zukunft von Mirlind Kryeziu ist ungewiss. Der 27-jährige Vollblut-FCZler und Meisterheld der Saison 2022 hat einen im Sommer auslaufenden Vertrag. Zwei Angebote der Zürcher hat Kryeziu bisher abgelehnt, wie der Blick erfahren hat. Er sieht seine Zukunft im Ausland. Wie Katic absolvierte Kryeziu fast alle FCZ-Ligaspiele der Hinrunde, nur ein Spiel verpasste er aufgrund einer Sperre.

Ähnlich wie bei Kryeziu sieht die Situation bei Ifeanyi Mathew aus. Der Nigerianer hat ebenfalls einen auslaufenden Vertrag im Sommer, will ins Ausland und bereits jetzt soll es Angebote für den Mittelfeldspieler geben. Auch beim 27-Jährigen deutet vieles auf einen Abschied hin.

Wie aus Kreisen des FCZ zu hören ist, verfällt man trotz des möglichen Umbruchs im Winter nicht in Panik. Man sei auf all diese Abgänge vorbereitet und habe einen Plan, um mit Verstärkungen zu reagieren. Das Handy von Sportchef Malenovic wird in naher Zukunft also nicht weniger oft klingeln.