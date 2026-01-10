DE
Einziger GC-Torschütze in Nürnberg: Leihspieler Emmanuel Tsimba.
Foto: Mike Wiss/freshfocus
Foto: Mike Wiss/freshfocus

Drei Halbzeiten gespielt
GC geht bei Testspiel in Nürnberg unter

GC erlebt in der Vorbereitung auf die Rückrunde einen herben Dämpfer. Das Testspiel gegen Nürnberg geht deutlich verloren. Immerhin: Ein Neuzugang kann sich auszeichnen.
Publiziert: vor 21 Minuten
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Am Samstag reist GC als Teil seiner Wintervorbereitung nach Nürnberg: Beim Team aus der zweiten Bundesliga treten die Zürcher zu einem Testspiel über drei Abschnitte à 45 Minuten an. Und in jedem davon hat das Team von Gerald Scheiblehner das Nachsehen – am Schluss steht auf dem Max-Morlock-Platz ein deutliches 1:7 auf der Anzeigetafel.

Die Hoppers, bei denen Abrashi trotz Rückkehr ins Training nach wie vor nicht fit genug für einen Einsatz ist und Diaby noch am Afrika-Cup weilt, reisen grösstenteils mit der Stammbesetzung an. Mit dabei sind auch die Neuzugänge Beka, Mikulic und Tsimba. Und Letzterer macht sich auch zum einzigen GC-Torschützen: Kurz nach der ersten Pause läuft sich der Leihspieler von YB nach einem Zuspiel aus dem Mittelfeld in Position, schüttelt dabei mehrere gegnerische Verteidiger ab und trifft zum 1:2.

Es sollte das einsame GC-Highlight in diesen 135 Minuten sein, denn im Anschluss setzt Nürnberg, wo WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose als Trainer amtet, zur Gala an. Auch wenn bei GC im letzten Drittel einige Eigengewächse mit wenig Profi-Erfahrung zum Einsatz kommen, dürfte die deutlichen Klatsche im einzigen Testspiel der Winterpause den Zürchern im Hinblick auf den Rückrundenstart (18. Januar gegen Thun) zu denken geben.

