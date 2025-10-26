DE
Dominik Schmid nach Pleite ratlos
«Habe das im FCB-Dress noch nie erlebt»

Der FC Basel geht in Lausanne gleich mit 1:5 unter. Nach dem Spiel versuchen die Verteidiger Schmid und Daniliuc eine Erklärung zu finden.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
10
7
22
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
13
21
3
FC Basel
FC Basel
10
5
18
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
-1
17
5
FC Sion
FC Sion
10
3
15
6
FC Luzern
FC Luzern
10
1
14
7
FC Lugano
FC Lugano
10
-3
13
8
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
5
12
10
Servette FC
Servette FC
10
-4
11
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
12
FC Winterthur
FC Winterthur
10
-18
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
