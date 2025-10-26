Dominik Schmid nach Pleite ratlos «Habe das im FCB-Dress noch nie erlebt»

Der FC Basel geht in Lausanne gleich mit 1:5 unter. Nach dem Spiel versuchen die Verteidiger Schmid und Daniliuc eine Erklärung zu finden.

Publiziert: vor 19 Minuten | Aktualisiert: vor 9 Minuten