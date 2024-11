Direkt Rot für Berner Monteiro wirft Schuh aus Frust und trifft Kryeziu

Joël Monteiro stürmt in der 78. Minute auf Yanick Brecher und wird von Mirlind Kryeziu, zumindest in den Augen des Unparteiischen, regelkonform im Sechzehner gestoppt. Der YB-Akteur will aber den Elfmeterpfiff und wirft aus Frust seinen Schuh.