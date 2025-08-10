DE
Die Noten gegen Servette
GC-Stürmer mit überzeugender Leistung

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 1:1-Unentschiedens von GC gegen Servette.
Servette und GC teilen sich in Genf die Punkte.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
Tim GuilleminRedaktor Sport

Luke Plange war entscheidend am Führungstreffer von GC beteiligt, den Saulo Decarli erzielte. Justin Hammel verursachte zwar einen Elfmeter, parierte diesen aber anschliessend. Im Mittelfeld zeigte Imourane Hassane eine gute Leistung. Auch der junge Simone Stroscio lieferte ein gutes Spiel ab. Nikolas Muci im Sturm war hingegen sehr unauffällig.

Hinweis: Giandomenico ab 60., Veron Lupi ab 61., Diarrassouba ab 67. (zu kurzer Einsatz), Creti ab 80., (zu kurzer Einsatz). Jensen bis 60., Stroscio bis 61., Muci bis 67., Arigoni bis 80.

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Lamine Fomba und Florian Ayé brachten nach der Pause Leben in die Genfer Mannschaft, auch wenn der von Auxerre kommende Stürmer einen Elfmeter verschoss. Die beiden Spieler überzeugten. Ganz im Gegensatz zu Gaël Ondoua, der den Führungstreffer von GC verursachte. Auch Dylan Bronn zeigte in der Innenverteidigung keine genügende Leistung. Wie gewohnt überzeugte dagegen Timothé Cognat.

Hinweis: Fomba ab 46., Ayé ab 46., Ouattara ab 73. (zu kurzer Einsatz), Atangana ab 88. (zu kurzer Einsatz). Ondoua bis 46., Varela bis 46., Guillemenot bis 73., Jallow bis 88. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
