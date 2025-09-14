1/8 David Von Ballmoos sorgte schon vor dem Spiel für Aufmerksamkeit – er wird Stamm-Goalie Saipi vor die Nase gesetzt. Foto: keystone-sda.ch

Vor zwei Jahren absolvierte Kevin Behrens ein Länderspiel für Deutschland, seither gehts beim mittlerweile 34-Jährigen bergab. Erst sorgt er als Wolfsburg-Spieler mit einer homophoben Äusserung für Schlagzeilen, dann spielt er in einem Jahr bloss noch 154 Minuten, ehe er im Sommer zum FC Lugano wechselt. Dort wartet der Königstransfer noch immer auf seinen ersten Treffer. Spielt er so, wie gegen den FCSG, dann dürfte es noch ein Weilchen dauern. Nur einmal kommt Behrens gefährlich vors gegnerische Gehäuse, sein Schuss aber landet neben dem Kasten. Auch die anderen Offensivspieler der Luganesi bekleckern sich nicht mit Ruhm. Und Aussenverteidiger Alioski setzt seine Top-Chance in der Nachspielzeit weit über den Querbalken. Schwach.

Hinweis: Cimignani ab 60. für Bottani, Dos Santos ab 60. für Mahmoud, Guillard ab 68. für Marques (zu kurz für eine Bewertung), Doumbia ab 68. für Grgic (zu kurz für eine Bewertung), Duville-Parsemain ab 81. für Bislimi (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die St.-Gallen-Spieler abgeschnitten

Zwischen 12 und 13 Kilometer rennt Carlo Boukhalfa für gewöhnlich pro Match, auch gegen Lugano profitiert der Box-to-Box-Spieler von seiner Pferdelunge. Ist hinten da, wenns brenzlig wird und erzielt vorne ein potenzielles Tor des Monats. Volley aus 22 Metern. Ein Gemälde. Dafür gibts die Bestnote. Zu den weiteren Höhepunkten des Spiels gehört die Klärungsaktion von Jozo Stanic, der in der ersten Halbzeit in Extremis vor einem einschussbereiten Luganesi ausputzt und sich für diese Aktion von den Fans feiern lässt. Die Szene steht sinnbildlich für den aufopferungsvollen Kampf, den die Ostschweizer ihrem Publikum präsentieren.

Hinweis: Efekele ab 60. für Balde, Vladi ab 60. für Vogt, Konietzke ab 68. Görtler (zu kurz für eine Bewertung), Owusu ab 78. für Okoroji (zu kurz für eine Bewertung), Witzig ab 78. für Vandermersch (zu kurz für eine Bewertung).

