Xherdan Shaqiri meldet sich fit für Knüller

Die FCB-Fans können vor dem Duell gegen YB aufatmen. «Alle Spieler sind fit», teilen die Basler am Freitag mit. Das gilt auch für auch Xherdan Shaqiri. Am vergangenen Wochenende war der FCB-Topskorer gegen Luzern (1:1) aufgrund muskulärer Beschwerden schon zur Pause in der Kabine geblieben. «Es geht ihm aber wieder sehr gut», gibt Fabio Celestini Entwarnung. Für das Duell im Joggeli hat der FCB bis Freitagmittag etwas über 26’000 Tickets verkauft. Von einem besonders wichtigen Spiel will Celestini vor der Partie gegen den Meister trotzdem nicht sprechen. «Ein Sieg gegen YB gibt nicht vier Punkte», witzelt der FCB-Trainer.

FCL-Goalietrainer fällt monatelang aus

Der FC Luzern muss ein halbes Jahr auf seinen Goalietrainer Lorenzo Bucchi (41) verzichten. Der gebürtige Römer hat sich die Achillessehne gerissen und ist am Freitag in Basel operiert worden. Passiert ist der Unfall am Montag nach dem Training. Schon seit längerem klagte der frühere Goalie von Luzern, Aarau und Bellinzona über Schmerzen im Fersenbereich. Deshalb ging er jüngst auch zur Physiotherapie. Doch auch diese konnte die schlimme Verletzung letztlich nicht verhindern. Bucchis Absenz wird der FCL nicht nur im Training zu spüren bekommen, sondern auch an den Spieltagen. Schliesslich kommt sein grosses Temperament an der Seitenlinie immer wieder zur Geltung. Vertreten wird er während seiner monatelangen Abwesenheit von U21-Goalietrainer Jeffrey Keiser (29).

Lukas Görtler vor Comeback?

Auf Krücken humpelte der St.-Gallen-Captain Lukas Görtler nach dem Auswärtsspiel gegen den FCZ durch die Katakomben im Letzigrund. Seit jenem 9. Februar fehlt der Espen-Leader verletzt. Wie Trainer Enrico Maassen am Freitag bestätigt, wird Görtler am Samstag gegen Lausanne sein Comeback im Kader geben. Bereits unter der Woche konnte der Deutsche genauso wie Landsmann Stephan Ambrosius wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Für einen Startelf-Einsatz vom Captain reicht es aber noch nicht: «Schauen wir mal, wie der Spielverlauf ist.»

Moniz verpennte U21-Nati-Aufgebot für FCZ-Quartett

Von dieser News wusste Ricardo Moniz (60) noch gar nichts. Es ist Blick, die dem FCZ-Trainer an der Spieltags-Pressekonferenz diese für den Klub grossartigen Neuigkeiten erzählt. Was die News war? Gleich vier FCZ-Spieler wurden erstmals für die U21-Nati aufgeboten: Daniel Denoon (21), Junior Ligue (19), Cheveyo Tsawa (18) und Goalie Silas Huber (19). Mit den aktuell ausgeliehenen Ramon Guzzo (20) und Labinot Bajrami (19) sind es sogar sechs Spieler. Moniz reagiert sehr überrascht. Und dann sagt er: «Natürlich werde ich ihnen allen noch gratulieren. Das ist ein Erfolgserlebnis für die Spieler, dadurch wird ihr Selbstvertrauen und natürlich auch ihr Marktwert steigen.» Neo-Nationspieler Ligue und Benjamin Mendy sind zwar krank. Doch Moniz wirkt sehr überzeugt, dass es am Samstag gegen Luzern ein gutes Spiel wird. Das Wichtigste ist die positive Einstellung. «Denn ohne genügend Selbstvertrauen hast du schon verloren.» Doch der FCZ hat mehr Heimspiele verloren als gewonnen. Liegt es am Rasen? Moniz: «Der Rasen ist katastrophal. Damit will ich nicht die verantwortlichen Leute angreifen. Doch ich muss für meine Mannschaft die optimalen Bedingungen suchen.» Wir werden sehen, ob sich der Rasen verbessert und ob sich das auswirkt auf die FCZ-Bilanz.

Servette feiert sein 135. Geburtstag

Joko Pfister, Robert Kok, Marco Schällibaum, Didi Andrey: Tabellenerster Servette feiert sein 135-jähriges Bestehen an diesem Samstag in prominenter Gesellschaft, anlässlich des Heimspiels gegen Yverdon. Die Genfer haben zahlreiche Legenden versammelt, darunter mehrere Spieler, die 1999 den letzten Meistertitel für einen Westschweizer Verein gewonnen haben. Der berühmte bulgarische Stürmer Martin Petrov wird zu diesem Anlass sogar eine nach ihm benannte Buvette einweihen. Doch damit die Feier bis zum Ende gelingt, muss beim Leader auch an einen Sieg gegen das zuletzt starke Yverdon gedacht werden. 15'000 Tickets sind bereits verkauft.

Yverdon will Auswärtsfluch stoppen

Unbesiegt zu Hause, aber auswärts nicht siegfähig. Dieses Motto begleitete Yverdon während seiner ersten Saison in der Super League, und Paolo Tramezzani hat es seit seiner Ankunft wieder aufgegriffen. Im Jahr 2025 hat Yverdon in fünf Heimspielen elf Punkte geholt (drei Siege, zwei Unentschieden) – aber in vier Auswärtsspielen noch keinen einzigen Punkt! Und ein Auswärtsspiel bei Tabellenführer Genf ist wohl nicht die beste Gelegenheit, um diesen Bann zu brechen.

Lausanne feiert Nati-Aufgebot

Dan Ndoye, Andi Zeqiri, Isaac Schmidt und Alvyn Sanches: Man muss bis ins Jahr 1996 zurückgehen, um vier Spieler aus der Jugend von Lausanne zeitgleich in der Schweizer Nationalmannschaft zu sehen. Damals hiessen die Nati-Helden Marc Hottiger, Christophe Ohrel, Stéphane Chapuisat und Alexandre Comisetti. Die Zeiten haben sich geändert, doch Lausanne ist stolz darauf, erneut ein solches Quartett hervorgebracht zu haben. Der nächste, noch weit entfernte Schritt: mehrere Spieler gleichzeitig im LS-Trikot und in der Nati sehen.

