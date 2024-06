Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/14 Wie schon 2013 und in den letzten Jahren üblich: YB und der heutige Sportchef Steve von Bergen fahren nach Gstaad ins Trainingslager.

Trainingslager innerhalb der Schweiz stehen bei den Super-League-Klubs weiterhin hoch im Kurs. Während sich im letzten Sommer fünf Teams im Ausland auf die neue Saison vorbereiteten, sind es in diesem Jahr sogar nur noch vier. Basel und Winterthur zieht es nach Österreich, den FCZ nach Deutschland und Lausanne trainiert in Frankreich. Die besten Trainingsplätze des Landes gibt es offenbar Crans-Montana. Mit Servette, GC und Aufsteiger Sion feilen gleich drei Teams in den Walliser Höhen an ihrer Kondition.

BSC Young Boys

Trainer: Patrick Rahmen (neu)

Trainingsstart: 17. Juni

Trainingslager: 29. Juni – 5. Juli in Gstaad

Testspiele: Thun und Breitenrain (28.6), Xamax (2.7), Aarau und Wil (13.7)

FC Lugano

Trainer: Mattia Croci-Torti

Trainingsstart: 21. Juni

Trainingslager: 29. Juni – 6. Juli in Caslano

Testspiele: Stade Nyonnais (29.6), Bellinzona (3.7), Aarau (6.7.), Parma (13.7)

Fussball: Thomas Häberli wird neuer Servette-Trainer

Servette

Trainer: Thomas Häberli (neu)

Trainingsstart: 23. Juni

Trainingslager: 23. bis 28. Juni in Crans-Montana

Testspiele: Monaco (6.7), Westerlo (9.7), Étoile Carouge (12.7 oder 13.7)

FC Zürich

Trainer: Ricardo Moniz

Trainingsstart: 13. Juni

Trainingslager: 8. bis 12. Juli: Oberstaufen (D)

Testspiele: Wil (22.6), Thun (6.7), Magdeburg (12.7)

FC St. Gallen

Trainer: Enrico Maassen (neu)

Trainingsstart: 17. Juni

Trainingslager: keines / Espen on Tour

Testspiele: Kreuzlingen (22.6), Ludogorets (26.6), Rapperswil-Jona (6.7), Vaduz (13.7)

FC Winterthur

Trainer: Ognjen Zaric (neu)

Trainingsstart: 18. Juni

Trainingslager: 30. Juni – 6. Juli in Mayrhofen (Ö)

Testspiele: Baden (25.6.), Raperswil-Jona (28.6.), YF Juventus (10.7.), Lustenau (13.7.)

FC Luzern

Trainer: Mario Frick

Trainingsstart: 19. Juni

Trainingslager: keines

Testspiele: Altach (29.6), Schaffhausen (5.7.), Cham (10.7.), Stuttgart (13.7.)

FC Basel

Trainer: Fabio Celestini

Trainingsstart: 15. Juni

Trainingslager: 30. Juni bis 7. Juli in Seefeld (Ö)

Testspiele: Offen (5.7.), Braunschweig (6.7.), Bellinzona (10.7.), offen (13.7.)

Yverdon-Sport

Trainer: Alessandro Mangiarratti

Trainingsstart: 17. Juni

Trainingslager: unklar

Testspiele: Lausanne-Sport (29.6), SAFP (3.7.), Thun (6.7.), Grand-Saconnex (10.7.), Sion (13.7.)

Lausanne-Sport

Trainer: Ludovic Magnin

Trainingsstart: 17. Juni

Trainingslager: 1. bis 5. Juli: Divonne-les-Bains (Fr)

Testspiele: SLO (22.6.), Yverdon (29.6.), Etoile Carouge (5.7.), Nizza (10.7.), Xamax (13.7.)

Grasshopper Club

Trainer: Marco Schällibaum

Trainingsstart: 18. Juni

Trainingslager: 1. bis 5. Juli in Crans-Montana

Testspiele: Schaffhausen (29.6.), Sion (5.7.), Altach (13.7.)

FC Sion

Trainer: Didier Tholot

Trainingsstart: 17. Juni

Trainingslager: 22. bis 30. Juni in Crans-Montana

Testspiele: Braga (30.6), GC (5.7), Xamax (10.7), Yverdon (13.7.)