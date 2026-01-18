Jeder der Dreierkette in der Abwehr hat seine Patzer im Spiel und sieht insgesamt schlecht aus. Abels ist zwar für das Anschlusstor zuständig, das als Eigentor von Steffen gewertet wird, holt sich aber dennoch eine 2 ab. Denn sowohl beim weiten Abschlag von Thun-Goalie Steffen als auch beim Zauber-Dribbling von Rastoder vor dem 1:3 sieht der Holländer aus wie ein Schulbub. Einziger Genügender bei den Hoppers: Joker Tsimba, der sich nach seiner Einwechslung in Szene setzt.
Hinweis: Tsimba (ab 33. für Plange), Meyer (ab 60. für Mantini), Diarrassouba (ab 60. für Stroscio) – Krasniqi (ab 79. für Ullmann), zu kurz für eine Bewertung.
Eine Nacht im Massenschlag auf dem Brünig soll den Wintermeister noch näher zusammengeschweisst haben. Das äussert sich auch in der Leistung: Niemand fällt ab. Und einer fällt besonders auf: Elmin Rastoder. Der Ex-GC-Junior aus dem Zürcher Oberland sprüht vor Spielfreude, trifft – und beginnt in der zweiten Hälfte zu zaubern. Da macht es auch nichts, dass sein lässiges 4:1 aufgrund einer hauchdünnen Offsidestellung nicht zählt. Goalie Steffen macht sein Eigentor (vom Pfosten prallt der Ball an seinen Rücken und von da ins Tor) mit seinem langen Abschlag zum 1:0 wieder wett. In den Katakomben freut er sich mit einem breiten Grinsen über seinen seltenen Assist.
Hinweis: Roth (ab 57. für Imeri) – Meichtry (ab 76. für Matoshi), Rupp (ab 84. für Käit), Gutbub (ab 84. für Labeau), Montolio (ab 84. für Heule), alle zu kurz für eine Bewertung.
Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
19
-29
10