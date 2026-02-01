Gewichtiger Abgang beim FC Basel: Philip Otele geht nach Hamburg.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Philip Otele verlässt den FC Basel. Der 26-Jährige geht in die Bundesliga zum HSV. Das meldet Sky-Transferexperte Florian Plettenberg. Otele wird demnach bis Ende Saison ausgeliehen, die Hamburger sind aber im Besitz einer Kaufoption.

Der Flügelflitzer kam im Sommer 2025 von Al-Wahda (Vereinigte Arabische Emirate) ans Rheinknie. In 53 Partien für den FC Basel hat Otele 18 Tore erzielt und acht Treffer vorbereitet. In der aktuellen Saison kommt der Nigerianer auf neun Tore und vier Assists.

