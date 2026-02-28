DE
Super League: Die Stimmen zum Thun-Sieg gegen Luzern
Der 10. Sieg in Folge
Bertone: «Jahrelange Arbeit zahlt sich nun aus»
Adrian Bajrami und Leonardo Bertone sprechen nach dem Thun-Heimsieg gegen den FC Luzern über das Spiel.
Publiziert: 21:46 Uhr
Simon Strimer
Reporter & Redaktor Sport
Die Highlights des 27. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
4:51
Highlights im Video
Rappi führt 2:0 und kassiert dann vier Tore am Stück
In diesem Artikel erwähnt
Super League
FC Thun
FC Luzern
