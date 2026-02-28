DE
FR
Abonnieren

Der 10. Sieg in Folge
Bertone: «Jahrelange Arbeit zahlt sich nun aus»

Adrian Bajrami und Leonardo Bertone sprechen nach dem Thun-Heimsieg gegen den FC Luzern über das Spiel.
Publiziert: 21:46 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 27. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen