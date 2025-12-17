«Das war zu verhindern» FCZ-Brecher spricht über späten Gegentreffer

Nach fünf Spielen ohne Niederlage muss der FC Zürich wieder einmal als Verlierer vom Platz. Spät kassiert der FCZ das Gegentor gegen Lugano. Für FCZ-Captain Yanick Brecher ist klar: «Das Gegentor war zu verhindern.»