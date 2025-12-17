DE
«Das war zu verhindern»
FCZ-Brecher spricht über späten Gegentreffer

Nach fünf Spielen ohne Niederlage muss der FC Zürich wieder einmal als Verlierer vom Platz. Spät kassiert der FCZ das Gegentor gegen Lugano. Für FCZ-Captain Yanick Brecher ist klar: «Das Gegentor war zu verhindern.»
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Kommentieren
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
