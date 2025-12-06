DE
FR
Abonnieren

Das miese GC-Zeugnis
Gleich neun Hoppers sind ungenügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:1 von GC gegen Servette in der 16. Runde.
Publiziert: vor 16 Minuten
Kommentieren
1/8
Die Hoppers verlieren mit einem harmlosen Auftritt gegen Servette 0:1.
Foto: keystone-sda.ch
Schoch&amp;amp;Raz07.jpg
Sven SchochReporter Sport

Ausser Keeper Hammel und Abwehrchef Diaby könnt ihr alle gehen. So in etwa würde es wohl der verärgerte Teil der 2958 Zuschauer formulieren. Die Leistung passt zur erbärmlichen Kulisse – fürchterlich! GC-Coach Gerald Scheiblehner taxiert den Auftritt im Übrigen mit der nahezu identischen Wortwahl. Unerklärlich sei die Performance gewesen und: «Zu wenig von der Körpersprache, von der Energie.» Der Trainer hat sich ein Trio ausgeguckt, um ein Zeichen zu setzen. Für Meyer, Marques und Stürmer Muci ist nach 38 Minuten Dienstschluss. Mit der Note 3 passen sie perfekt zum Schnitt der übrigen Verlierer. Scheiblehner hat rigoros eingegriffen. «Aber persönlich gemeint war es nicht. Es hatte nichts zu tun mit der Leistung dieser Spieler.» Stimmt nur halbwegs: Sie waren genauso schwach wie ihre Kollegen. Der vereinseigene Samichlaus verteilte auf der leeren Tribüne Nüsse und Schokolade. Auf den Gang in die Garderobe hat er dem Vernehmen nach verzichtet, aber ausserhalb des Stadions gut hörbar über das Team geflucht.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Marques bis 38., Meyer bis 38., Muci bis 38., Ullmann bis 86. Minute.

Krasniqi ab 38., Hassane ab 38., Clemente ab 38. Minute. Giandomenico ab 86. Minute (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Sie hätten sehr gut verteidigt und wenig zugelassen. Jocelyn Gourvennecs Einschätzung ist beizupflichten. Knapp eine Woche nach dem wilden 4:4 gegen YB hat der Coach in nur leicht umgestellter Formation primär auf die Ball- und Spielkontrolle geachtet. Dank des überragenden Antreibers Timothé Cognat gelingt es den Westschweizern vor allem in der guten ersten halben Stunde, GC zu dominieren und vor unlösbare Probleme zu stellen. Das vorzügliche Mittelfeld um Cognat und die beiden Stabilisatoren Lamine Fomba sowie Altmeister Miroslav Stevanovic zeigen, was mit Qualität und Erfahrung auf gehobenem Niveau auszurichten ist. Lange unaufgeregt, am Ende sogar etwas zu minimalistisch spielen die Grenats im unteren Tableau wichtige drei Punkte ein.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Frick bis 59., Guillemenot bis 76., Morandi bis 82., Ayé bis 83. Minute.

Mall ab 59. Minute. Douline ab 76., Sanchez ab 82., Mraz ab 82. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
7
FC Sion
FC Sion
15
3
21
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Super League
        Super League