Im Podacst «FORZA!» sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Reporter Florian Raz über das Meisterrennen in der Super League. Ersterer stellt dabei eine heisse These zu FCB-Coach Fabio Celestini auf.

1/5 Kommt Fabio Celestini unter Druck, obwohl sein FCB momentan Platz 1 belegt? Foto: freshfocus

Auf einen Blick FCB-Trainer Celestini sieht Meistertitel als Chance, nicht als Muss

Podcast-Diskussion über mögliche Unruhe beim FC Basel bei ausbleibenden Erfolgen

Vier Teams hatten 2018/19 46 Punkte, nur Lugano kam in europäische Gruppenphase Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

«Das verrückteste Meisterrennen Europas», nennen es Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und -Fussballreporter Florian Raz in der neuesten Podcastfolge von «FORZA!». Während das Titelrennen mit total fast 8 von 12 Mannschaften intensiv diskutiert wird, stellt Wedermann aber auch eine steile These auf in Richtung FC Basel: «Der FCB hat nun drei Spiele in Folge nicht gewonnen. Sollte es nun in den kommenden Spielen in der Liga sowie im Cup keine deutlichen Ergebnisse geben, könnte es unruhig werden in Basel.»

Beim FCB sei man sich ganz genau bewusst, wie ernst die Lage und die Nähe zu einem möglichen Gewinn des Meistertitels sei. «Ich kann mir vorstellen, dass man angesichts dieser Chance nichts unversucht oder dem Zufall überlassen würde», ergänzt Wedermann. «Du sägst jetzt also am Stuhl von Fabio Celestini?», fragt Raz etwas unglaubwürdig. Und sagt: «Ja, wir sprechen vom FC Basel, aber im Moment ist es wahnsinnig und faszinierend ruhig. Wenn Sportchef Daniel Stucki so viel zu sagen hat, wie es heisst und wirkt, halte ich dagegen.»

Celestini: «Wir müssen Moment geniessen»

Mit der Pocast-Diskussion und der etwas überraschenden These im Gepäck hat Florian Raz den FCB-Trainer gleicher selber auf seine Situation angesprochen am Dienstag. «Druck?», fragt Fabio Celestini vor dem Cupspiel bei Etoile Carouge zurück, «wir können doch jetzt keinen Druck haben! Druck hatten wir, als wir gegen den Abstieg gespielt haben.» Für den FCB-Trainer ist der Meistertitel also kein Muss, sondern eine Chance: «Wir müssen den Moment geniessen. Wir können unglaubliche zweieinhalb Monate erleben.»

Eines stellt Celestini klar: Für ihn ist es durchaus von Bedeutung, dass der FCB dank der Tordifferenz im Moment Leader der Super League ist. Und er führt ein Beispiel aus seiner eigenen Karriere an: «Schauen Sie auf die Tabelle der Saison 2018/19. Vier Teams hatten 46 Punkte. Aber nur der FC Lugano wurde Dritter und kam direkt in eine europäische Gruppenphase.» Celestini war damals Lugano-Trainer. Und was bedeutet das für das aktuelle Meisterrennen? «Unsere jetzige Lage ist wie ein Traum, den wir uns verdient haben», sagt Celestini, «wir haben es in der eigenen Hand.»

Die neuste Podcastfolge von FORZA! ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen, Youtube und Blick.ch erhältlich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos