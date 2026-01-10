DE
FR
Abonnieren

Dämpfer in der Vorbereitung
YB muss bei Testspiel gegen LASK als Verlierer vom Platz

Bei einem Testspiel im Trainingslager in der Türkei setzt es für YB eine Niederlage ab: Das Team von Gerardo Seone verliert gegen den Linzer ASK mit 0:3.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/2
Zum Abschluss des Trainingslagers in der Türkei setzt es für YB gegen LASK eine 0:3-Niederlage ab.
Foto: Aleksandar Djorovic/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

120 Minuten, verteilt auf vier Abschnitte à 30 Minuten, dauert das Testspiel, welches YB zum Abschluss seines Trainingslagers in der Türkei am Samstagnachmittag gegen den Linzer ASK austrägt. Die Spielzeit reicht nicht für ein Berner Tor: Das Team von Gerardo Seoane unterliegt dem Zweiten der österreichischen Bundesliga mit 0:3.

Alle Tore fallen dabei nach der 80. Minute, als viele YB-Stammkräfte bereits nicht mehr auf dem Platz stehen – nach einer Stunde wird die Mannschaft kräftig durchgewirbelt. Unter anderem verlässt Monteiro zu diesem Zeitpunkt das Spielfeld. Der Offensivspieler vergibt nach 56 Minuten die beste YB-Chance, als er die Latte trifft.

Damit verliert YB nach dem 0:2 gegen Dinamo Bukarest am Mittwoch auch das zweite Spiel der Rückrunden-Vorbereitung. Am Sonntag reist der Tabellenfünfte der Super League aus der Türkei wieder in die Schweiz zurück.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys