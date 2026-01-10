120 Minuten, verteilt auf vier Abschnitte à 30 Minuten, dauert das Testspiel, welches YB zum Abschluss seines Trainingslagers in der Türkei am Samstagnachmittag gegen den Linzer ASK austrägt. Die Spielzeit reicht nicht für ein Berner Tor: Das Team von Gerardo Seoane unterliegt dem Zweiten der österreichischen Bundesliga mit 0:3.
Alle Tore fallen dabei nach der 80. Minute, als viele YB-Stammkräfte bereits nicht mehr auf dem Platz stehen – nach einer Stunde wird die Mannschaft kräftig durchgewirbelt. Unter anderem verlässt Monteiro zu diesem Zeitpunkt das Spielfeld. Der Offensivspieler vergibt nach 56 Minuten die beste YB-Chance, als er die Latte trifft.
Damit verliert YB nach dem 0:2 gegen Dinamo Bukarest am Mittwoch auch das zweite Spiel der Rückrunden-Vorbereitung. Am Sonntag reist der Tabellenfünfte der Super League aus der Türkei wieder in die Schweiz zurück.
