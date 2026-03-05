DE
FR
Abonnieren

«Da stimmt was nicht»
Schiri-Experte Meier redet sich bei Luzern-Penalty in Rage

Blick-Schiedsrichterexperte Urs Meier analysiert zwei entscheidende Szenen beim Match am Mittwochabend zwischen dem FC Luzern und YB.
Publiziert: vor 41 Minuten
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen