Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Contini nach der Niederlage bei Lausanne sauer
Contini nach Klatsche sauer
«Von A bis Z ungenügend»
YB verliert bei Lausanne-Sport gleich mit 0:5. Trainer Giorgio Contini findet nach dem Spiel klare Worte.
Publiziert: vor 59 Minuten
Alain Kunz
Reporter Fussball
