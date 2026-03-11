Servette verlängert mit Mittelfeld-Routinier

Erfreuliche Nachrichten für alle Servette-Fans. David Douline hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

Im Sommer wäre der Vertrag von David Douline bei Servette ausgelaufen. Nun hat der 32-jährige Mittelfeldspieler verlängert. Wie die Genfer mitteilen, hat er ein neues, bis Sommer 2028 gültiges Arbeitspapier unterschrieben – inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Douline wechselte im Sommer 2021 von Rodez in die Westschweiz und hat sich bald einmal als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etabliert. Wie Servette auf seiner Homepage schreibt, freut man sich darauf, «das Abenteuer mit einem Spieler fortzusetzen, der die Werte des Vereins voll und ganz verkörpert und der der Mannschaft weiterhin eine Erfahrung und Entschlossenheit zur Verfügung stellen wird».

Nachdem er zu Beginn der Saison wegen einer Wadenverletzung ausgefallen ist, kommt Douline auf bisher 19 Einsätze in der Super League. Dabei hat er drei Tore erzielt.

Noch näher dran an Servette Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen