DE
FR
Abonnieren

Bittere News vor FCB-Duell
Thuns Heule fällt mehrere Wochen aus

Michael Heule hat sich verletzt. Der Verteidiger wird dem FC Thun mehrere Wochen fehlen.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
Ist zu einer Pause gezwungen: Michael Heule.
Foto: Pius Koller
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Thun muss voraussichtlich rund drei Wochen auf Michael Heule (24) verzichten. Wegen einer muskulären Verletzung fällt der Aussenverteidiger aus, wie der Klub am Sonntagmorgen mitteilt. Heule verletzte sich demnach im Bereich der linken Hüfte.

Der Leader Thun trifft am Sonntag in der 22. Super-League-Runde auf den FC Basel. Wenn der Meister seine Chancen auf die Titelverteidigung wahren will, muss er das Heimspiel gegen den Aufsteiger aus dem Berner Oberland gewinnen. Zwar sind noch 17 Runden zu spielen, doch der Rückstand auf Thun von zehn Punkten mutet als grosse Hypothek an.

Noch näher dran am FC Thun

Füge jetzt Thun deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Thun
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Thun
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        Super League
        Super League