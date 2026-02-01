Thuns Heule fällt mehrere Wochen aus

Michael Heule hat sich verletzt. Der Verteidiger wird dem FC Thun mehrere Wochen fehlen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Thun muss voraussichtlich rund drei Wochen auf Michael Heule (24) verzichten. Wegen einer muskulären Verletzung fällt der Aussenverteidiger aus, wie der Klub am Sonntagmorgen mitteilt. Heule verletzte sich demnach im Bereich der linken Hüfte.

Der Leader Thun trifft am Sonntag in der 22. Super-League-Runde auf den FC Basel. Wenn der Meister seine Chancen auf die Titelverteidigung wahren will, muss er das Heimspiel gegen den Aufsteiger aus dem Berner Oberland gewinnen. Zwar sind noch 17 Runden zu spielen, doch der Rückstand auf Thun von zehn Punkten mutet als grosse Hypothek an.

