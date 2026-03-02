DE
Bittere News aus Basel
FCB-Stürmer reisst sich im Training das Kreuzband

Der FC Basel muss in den nächsten Monaten auf Kaio Eduardo verzichten. Der Stürmer hat sich schwer verletzt.
Publiziert: 16:57 Uhr
Fällt mit einem Kreuzbandriss aus: Kaio Eduardo.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Hiobsbotschaft für den FC Basel. Wie der Klub mitteilt, hat sich Kaio Eduardo schwer verletzt.

Passiert ist es im Abschlusstraining am letzten Samstag. Untersuchungen haben ergeben, dass sich der 20-jährige Stürmer das vordere Kreuzband gerissen und eine Meniskusverletzung zugezogen hat. 

«Der Brasilianer wird in den kommenden Tagen operiert und dem FCB für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen», heisst es in der Mitteilung. In der Super League ist Kaio Eduardo in dieser Saison zu drei Teileinsätzen gekommen.

