FCB-Stürmer reisst sich im Training das Kreuzband

Hiobsbotschaft für den FC Basel. Wie der Klub mitteilt, hat sich Kaio Eduardo schwer verletzt.
Passiert ist es im Abschlusstraining am letzten Samstag. Untersuchungen haben ergeben, dass sich der 20-jährige Stürmer das vordere Kreuzband gerissen und eine Meniskusverletzung zugezogen hat.
«Der Brasilianer wird in den kommenden Tagen operiert und dem FCB für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen», heisst es in der Mitteilung. In der Super League ist Kaio Eduardo in dieser Saison zu drei Teileinsätzen gekommen.
