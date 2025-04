«Bitte hört auf!» Ancillo Canepa äussert sich zu FCZ-Graffitis

Im Rahmen des Zürcher-Derbys tauchten in der Stadt wieder vermehrt Graffitis an Häuserwänden und Mauern auf. Ancillo Canepa richtet sich darum in einer Videobotschaft an die FCZ-Fans.

Publiziert: 15:30 Uhr | Aktualisiert: 15:35 Uhr