Lausanne holt Mittelfeld-Talent von Manchester United

Lausanne verstärkt sich für die Rückrunde mit Sékou Koné. Der Mittelfeldspieler kommt von Manchester United, dort spielte er grösstenteils in der U21.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Sékou Koné wechselt bis Ende Saison zu Lausanne. Der Mann aus Mali steht bei Manchester United unter Vertrag und spielte dort für die U21. Den ersten Teil der Hinrunde verpasste der defensive Mittelfeldspieler wegen eines Augenhöhlenbruchs, seit November steht er wieder auf dem Platz.

Für das ManUtd-Fanionteam ist er bisher nie aufgelaufen. Allerdings stand er schon mehrmals im Kader der ersten Mannschaft.

Noch näher dran an Lausanne Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen