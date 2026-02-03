Lausanne holt Mittelfeld-Talent von Manchester United

Sékou Koné wechselt bis Ende Saison zu Lausanne. Der Mann aus Mali steht bei Manchester United unter Vertrag und spielte dort für die U21. Den ersten Teil der Hinrunde verpasste der defensive Mittelfeldspieler wegen eines Augenhöhlenbruchs, seit November steht er wieder auf dem Platz.
Für das ManUtd-Fanionteam ist er bisher nie aufgelaufen. Allerdings stand er schon mehrmals im Kader der ersten Mannschaft.
