Bis Ende Saison
Lausanne holt Mittelfeld-Talent von Manchester United

Lausanne verstärkt sich für die Rückrunde mit Sékou Koné. Der Mittelfeldspieler kommt von Manchester United, dort spielte er grösstenteils in der U21.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Sékou Koné läuft in der Rückrunde für Lausanne auf.
Foto: keystone-sda.ch
Dominik Mani
Sékou Koné wechselt bis Ende Saison zu Lausanne. Der Mann aus Mali steht bei Manchester United unter Vertrag und spielte dort für die U21. Den ersten Teil der Hinrunde verpasste der defensive Mittelfeldspieler wegen eines Augenhöhlenbruchs, seit November steht er wieder auf dem Platz.

Für das ManUtd-Fanionteam ist er bisher nie aufgelaufen. Allerdings stand er schon mehrmals im Kader der ersten Mannschaft. 

