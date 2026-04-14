DE
FR
Abonnieren

Bis 2030
YB stattet Nachwuchs-Goalie mit Profivertrag aus

YB bindet einen seiner Junioren langfristig. Goalie Ruben Salchli unterschreibt einen Profivertrag.
Publiziert: 14:21 Uhr
Kommentieren
Ruben Salchli (l.) beim Training.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

2018 wechselte Ruben Salchli (20) vom FC Muri-Gümligen zu YB und durchlief alle Juniorenstufen des Klubs. Nun bekommt der Nachwuchs-Goalie einen Profivertrag. Salchli unterschreibt bei den Bernern einen Vertrag bis Sommer 2030.

In der aktuellen Saison ist Salchli bisher 22-mal mit der YB-U21 in der Promotion League zum Einsatz gekommen. Zudem debütierte er im März in der Schweizer U20-Nati.

Noch näher dran an YB

Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys