YB stattet Nachwuchs-Goalie mit Profivertrag aus

2018 wechselte Ruben Salchli (20) vom FC Muri-Gümligen zu YB und durchlief alle Juniorenstufen des Klubs. Nun bekommt der Nachwuchs-Goalie einen Profivertrag. Salchli unterschreibt bei den Bernern einen Vertrag bis Sommer 2030.
In der aktuellen Saison ist Salchli bisher 22-mal mit der YB-U21 in der Promotion League zum Einsatz gekommen. Zudem debütierte er im März in der Schweizer U20-Nati.
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