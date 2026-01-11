Der Luzerner Andrejs Ciganiks ist Lettlands Fussballer des Jahres 2025. Der FCL-Verteidiger, der im November einen Nati-Rekord knackte, setzte sich mit 51 Stimmen klar durch.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Besondere Ehre für Andrejs Ciganiks (28): Der FCL-Verteidiger wurde in seinem Heimatland Lettland bei der jährlichen Preisverleihung des Lettischen Fussballverbands (LFF) zum Fussballer des Jahres 2025 gekürt. Die Gewinner in insgesamt 29 Kategorien werden jeweils von verschiedenen Vertretern des lettischen Fussballs gewählt, unter anderem Trainern, Vorstandsmitgliedern, Mannschaften sowie Medienvertretern.

Das Ergebnis fiel dabei deutlich für Ciganiks aus. Laut einer Mitteilung des LFF erhielt der Luzern-Spieler bei der Wahl 51 Stimmen. Der zweitplatzierte Janis Ikaunieks, der die Wahl zuvor zwei Jahre in Folge gewann, lediglich deren sieben. Der FCL freut sich in den sozialen Medien über den Sieg seines Spielers. «Wir gratulieren herzlich», schreiben die Luzerner auf Instagram zu einem Bild, das Ciganiks mit der Auszeichnung zeigt.

Ciganiks wird damit zum ersten Mal in seiner Karriere zum besten Fussballer Lettlands gewählt. Im vergangenen Jahr bestritt der 28-Jährige neun Länderspiele und steuerte dabei eine Torvorlage bei. Am 13. November 2025 stellte er beim 0:0-Unentschieden im Testspiel gegen Nordmazedonien zudem einen Nati-Rekord auf. Der Luzern-Spieler absolvierte sein 60. Länderspiel in Serie, ohne ein einziges zu verpassen.