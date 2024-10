Benito über YB-Mammutprogramm «Man muss jeden Match an die Grenzen gehen»

Dem aktuellen Schweizer Meister steht ein Mammutprogramm bevor. Am Samstag geht es für das Schlusslicht der Liga gegen den Tabellenführer aus Luzern, darauf empfängt YB am Mittwoch im Wankdorf Inter Mailand in der Champions League.