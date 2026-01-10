Dem FC Luzern misslingt im Testmatch gegen den SCR Altach der Start gleich doppelt, die Reaktion darauf kann sich aber sehen lassen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

120 Minuten (4 x 30 Minuten) duellieren sich Luzern und Altach – und am Ende schnappt sich der FCL vor 450 Fans in der heimischen Swissporarena mit 2:1 den Sieg.

Dabei beginnt der Testkick für die Zentralschweizer alles andere als optimal. Die Mannschaft von Mario Frick gerät in der 16. Minute mit 0:1 in Rückstand und danach scheitert Matteo Di Giusto auch noch vom Penaltypunkt an SCR-Keeper Dejan Stojanovic, welcher den Strafstoss selber verursacht hat. Aber Luzern gelingt es dennoch, das Blatt zu wenden – dank der Tore von Sandro Wyss (26.) und Andrej Vasovic (87.).

Bei den Gästen aus Österreich verfolgt der neue Cheftrainer Ognjen Zaric die Partie vor Ort als Beobachter mit. Erst am Freitag ist der ehemalige Übungsleiter des FC Winterthur eingestellt worden. Gegen Luzern hat noch Assistent Atdhe Nuhiu das Sagen an der Seitenlinie.