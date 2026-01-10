DE
FR
Abonnieren

Bekannter Gast im Stadion
Erst verschiesst Di Giusto Penalty, dann wendet FCL die Partie

Dem FC Luzern misslingt im Testmatch gegen den SCR Altach der Start gleich doppelt, die Reaktion darauf kann sich aber sehen lassen.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
1/5
Beim Stand von 0:1 aus Luzerner Sicht scheitert Matteo Di Giusto mit seinem Penalty an Altach-Goalie Dejan Stojanovic.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

120 Minuten (4 x 30 Minuten) duellieren sich Luzern und Altach – und am Ende schnappt sich der FCL vor 450 Fans in der heimischen Swissporarena mit 2:1 den Sieg. 

Dabei beginnt der Testkick für die Zentralschweizer alles andere als optimal. Die Mannschaft von Mario Frick gerät in der 16. Minute mit 0:1 in Rückstand und danach scheitert Matteo Di Giusto auch noch vom Penaltypunkt an SCR-Keeper Dejan Stojanovic, welcher den Strafstoss selber verursacht hat. Aber Luzern gelingt es dennoch, das Blatt zu wenden – dank der Tore von Sandro Wyss (26.) und Andrej Vasovic (87.).

Bei den Gästen aus Österreich verfolgt der neue Cheftrainer Ognjen Zaric die Partie vor Ort als Beobachter mit. Erst am Freitag ist der ehemalige Übungsleiter des FC Winterthur eingestellt worden. Gegen Luzern hat noch Assistent Atdhe Nuhiu das Sagen an der Seitenlinie.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League