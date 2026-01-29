Brian Beyer kommt beim FC Winterthur kaum noch zum Einsatz. Für mehr Spielpraxis wird er nun die Challenge League ausgeliehen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Winterthur leiht den französischen Stürmer Brian Beyer bis zum Ende der laufenden Saison an den FC Vaduz aus. Beim Leader der Challenge League soll der 29-Jährige mithelfen, den Aufstieg in die Super League zu realisieren. Seit seinem Wechsel von Cup-Finalist und Promotion-Ligist Biel im vergangenen Sommer besitzt Bayer, der in dieser Saison in der höchsten Schweizer Liga 14 Mal zum Einsatz kam und dabei ein Tor erzielte, noch einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag. Für das Tabellenschlusslicht ist er zuletzt aber kaum noch zum Einsatz gekommen: Zuletzt stand er in der Meisterschaft Ende Oktober länger als 30 Minuten auf dem Platz.

