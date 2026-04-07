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«Bei Sauter aber nicht gegeben»
FCZ-Kamberi versteht Penalty-Entscheid überhaupt nicht

Lindrit Kamberi kann die Penalty-Entscheidung für St. Gallen nicht verstehen. Insbesondere, weil auf der anderen Seite eine ähnliche Szene nicht zum Pfiff geführt hat.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
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