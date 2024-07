Härtetest in Basel, Wiedersehen in Zürich

Erster Härtetest für neuen Basler Rasen

Am Samstagabend wird im Basler Joggeli zum ersten Mal auf dem erst letzte Woche verlegten Rasen gespielt. Auch um die neue Unterlage einem kleinen Härtetest zu unterziehen, wird Fabio Celestini (48) am Morgen vor dem Duell mit Lugano mit seiner Mannschaft ein kleines Abschlusstraining im St. Jakob-Park absolvieren. Der Fokus soll dabei vor allem auf Standardsituationen liegen.

Lang-Verabschiedung in der Pause

Nach seiner Vertragsauflösung hätte Michael Lang (33) vor der Partie gegen Tessiner verabschiedet werden sollen. Aus zeitlichen Gründen hat der Klub das Prozedere nun aber in die Halbzeitpause verlegt. Der Verteidiger habe aber explizit um keine riesige Verabschiedung-Zeremonie gebeten, teilt der FCB mit.

Frick zieht den Hut vor Servette-Verteidiger

Nach dem miesen Auftritt zum Saisonauftakt wird Jesper Löfgren (27) gegen GC wie gewohnt in der Startaufstellung stehen. Sonderliche Mühe, seine Fehler gegen Servette zu verarbeiten, scheint er aber nicht gehabt zu haben. «Er war diese Woche wie immer drauf», erzählt Trainer Mario Frick (49). Thema waren Löfgrens Fehler unter der Woche aber sehr wohl. «In der Analyse haben wir das natürlich angeschaut und angesprochen. Ich habe aber auch gesagt, dass Leny (Meyer - Anm. d. Red.) den Ball eigentlich zum Goalie hätte spielen müssen. Denn Kutesa spekulierte bereits drauf.» Beim zweiten Gegentreffer sieht Frick aber nicht die Hauptschuld bei Löfgren. «Alles kann man nicht verteidigen. Rouiller täuscht den Schuss super an. Dass ein Innenverteidiger eine solche technische Geste macht, ist unüblich. Deshalb: Chapeau Rouiller.»

Sion holt Testspiel nach

Der FC Sion hat am Mittwoch in Montreux gegen den spanischen Topklub Villarreal getestet. Ein Spiel, das eigentlich als Vorbereitung auf die Saison gedacht gewesen war, aufgrund von Terminproblemen aber hatte verschoben werden müssen. Für die Iberer war es in der Tat ein Vorbereitungsspiel, startet La Liga doch erst am 15. August. Für Sion wars ein Test nach Meisterschaftsbeginn, weshalb Trainer Didier Tholot keinen einzigen Spieler aufs Feld schickte, der am Samstag gegen Lausanne beginnen wird. Sion verlor nach 1:0-Führung durch Souza ehrenhaft mit 1:3. Und: Captain Reto Ziegler war noch nicht dabei, trainiert aber wieder mit dem Team.

FCZ-Trainer adelt Marchesano

Der FC Zürich hat sich auf diese Saison hin offensiv mit vielen Spielern verstärkt. Der Konkurrenzkampf ist so gross wie selten in den letzten Monaten und Jahren. Einer spürt davon aber nichts: Antonio Marchesano. Der 33-jährige Mittelfeldspieler lasse sich den Kampf um die Positionen nicht anmerken, sagte Trainer Ricardo Moniz (60) nach dem Conference-League-Qualispiel gegen Shelbourne. Er wisse, wie man damit umgeht. «Tonino spürt das nicht, er ist zu erfahren, zu schlau. Für mich ist er einer der intelligentesten Spieler der Liga.»

Gegen die alte Liebe

Fabian Rohner (25) spielte 16 Jahre für den FC Zürich. Begonnen hatte er bei den kleinsten, den Letzikids. Vor wenigen Wochen wechselte er zu Kantonsrivale Winti, weil man beim FCZ nicht mehr auf ihn setzte. Am Sonntag läuft er zum ersten Mal als Gegner der Zürcher im Letzigrund auf.

