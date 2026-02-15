DE
«Ball war draussen»
Schiri-Experte Meier versteht Sion-Frust nach Rot in Thun

Leader Thun setzt sich in einem wilden Spiel gegen Sion durch und feiert den achten Sieg in Serie. Doch im Vordergrund steht diesmal eine heftig diskutierte Rot-Szene. Für Blick-Schiri-Experte ist der Fall klar das Spiel hätte mit Einwurf weiter gehen sollen.
Publiziert: 15.02.2026 um vor 5 Minuten
Pascal WidmerVideoredaktor Sport
