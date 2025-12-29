DE
Bald im Medizincheck?
WM-Fahrer steht vor einem Wechsel in die Super League

Publiziert: 29.12.2025 um 22:50 Uhr
Aktualisiert: 29.12.2025 um vor 49 Minuten
Bei Burnley kommt Hannes Delcroix nicht zum Zug – jetzt steht der Haitianer vor einem Wechsel in die Schweiz.
Foto: Getty Images
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Wechselt ein WM-Fahrer in die Schweiz? Laut dem deutschen Transferexperten Florian Plettenberg steht Lugano vor der Verpflichtung des Haitianers Hannes Delcroix (26) von Premier-League-Klub Burnley.

Die Verhandlungen über eine Ablöse sollen demnach kurz dem Abschluss stehen. Noch in dieser Woche könnte Delcroix für den Medizincheck ins Tessin reisen.

Delcroix hat seine Karriere in Belgien begonnen, über die Jugendabteilung von Anderlecht landete er im August 2023 bei Burnley. Die Engländer haben damals kolportierte drei Millionen Euro für seine Dienste bezahlt – finden in der laufenden Saison aber keine Verwendung mehr für den gelernten Innenverteidiger.

Delcroix soll Lugano als perfekte Gelegenheit sehen, sich für die WM-Endrunde mit Haiti in Form zu bringen. Der Karibikstaat trifft in der Gruppe C auf Schottland, Brasilien und Marokko.

