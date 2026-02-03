DE
FR
Abonnieren

Auf Leihbasis
Winterthur holt YB-Juwel

Wieder ein neuer Mann für Winterthur: Von YB wechselt Rhodri Smith in den Kanton Zürich.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
Rhodri Smith will Winterthur helfen, den Abstieg zu verhindern.
Foto: Toto Marti
Dominik Mani
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Im Abstiegskampf verstärkt der FC Winterthur zum zweiten Mal innert zwei Tagen die Defensive. Am Montag wurde die Verpflichtung des vereinslosen Mirlind Kryeziu bekanntgegeben. Jetzt hat das Super-League-Schlusslicht mit dem 19-jährigen Rhodri Smith nachgelegt. Der YB-Junior kommt auf Leihbasis bis Sommer zu den Eulachstädtern. Der linke Aussenverteidiger spielt seit 2018 bei YB und figuriert seit Sommer 2025 im Kader des Fanionteams. Rhodri Smiths Vertrag bei YB läuft bis Sommer 2030, er kam bisher zu sieben Pflichtspieleinsätzen.

Noch näher dran am FC Winterthur

Füge jetzt Winterthur deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Winterthur
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Winterthur
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Super League
        Super League