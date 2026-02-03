Winterthur holt YB-Juwel

Wieder ein neuer Mann für Winterthur: Von YB wechselt Rhodri Smith in den Kanton Zürich.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Im Abstiegskampf verstärkt der FC Winterthur zum zweiten Mal innert zwei Tagen die Defensive. Am Montag wurde die Verpflichtung des vereinslosen Mirlind Kryeziu bekanntgegeben. Jetzt hat das Super-League-Schlusslicht mit dem 19-jährigen Rhodri Smith nachgelegt. Der YB-Junior kommt auf Leihbasis bis Sommer zu den Eulachstädtern. Der linke Aussenverteidiger spielt seit 2018 bei YB und figuriert seit Sommer 2025 im Kader des Fanionteams. Rhodri Smiths Vertrag bei YB läuft bis Sommer 2030, er kam bisher zu sieben Pflichtspieleinsätzen.

