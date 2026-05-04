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Überschwängliche Freude und viele Emotionen bei Thun-Fans
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«Wir haben jahrelang gewartet»:Überschwängliche Freude und viele Emotionen bei Thun-Fans

Auch im Ausland sorgt Thun für Schlagzeilen
«Eine der unglaublichsten Geschichten des Fussballs»

Vom Aufsteiger zum Meister: Der FC Thun schreibt Schweizer Fussballgeschichte – und das sorgt über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen.
Publiziert: 04.05.2026 um 09:23 Uhr
|
Aktualisiert: 04.05.2026 um 10:02 Uhr
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Der FC Thun feiert als Aufsteiger den Meistertitel.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der FC Thun gewinnt den Schweizer Super-League-Meistertitel – als Aufsteiger
  • Erstmals in 128 Jahren Vereinsgeschichte holt Thun den wichtigsten Titel der Schweiz
  • Der 3:0-Sieg von Sion gegen St. Gallen sorgte für den Thuner Triumph
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Süddeutsche Zeitung

«Als Aufsteiger zum Titel: FC Thun sorgt für Fussball-Märchen»

«Das weckt Erinnerungen an den 1. FC Kaiserslautern. Als Aufsteiger stürmt der FC Thun zum Meistertitel in der Schweiz – auch wenn am Ende die Nerven flattern.»

Eurosport

«FC Thun ist Meister der Schweizer Super League – Klub gewinnt Titel als Aufsteiger wie 1. FC Kaiserslautern 1998»

«Der FC Thun hat sich den 1. FC Kaiserslautern zum Vorbild genommen und als Aufsteiger sensationell zum Meister gekrönt. Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli sicherte sich erstmals in der 128-jährigen Vereinsgeschichte den wichtigsten Titel in der Schweiz, weil der FC Sion Schützenhilfe leistete und Thuns ärgsten Konkurrenten St. Gallen 3:0 (1:0) besiegte.»

Bild

«Wie damals Kaiserslautern – Schweizer Aufsteiger wird Sensations-Meister»

«Was für ein Fussball-Wunder in der Schweiz! Der FC Thun ist Meister – und schreibt damit eine der unglaublichsten Geschichten des europäischen Fussballs. Thun feiert die erste Trophäe in seiner 128-jährigen Vereinsgeschichte. Die Meisterschaft holt der Verein als Aufsteiger!»

Sport1

«Vom Skandal-Klub zur Sensation»

«Sensationsmeisterschaft perfekt»

«Der FC Thun krönt sich in der Schweiz als Aufsteiger sensationell zum Meister.»

The Athletic

«Der FC Thun sorgt normalerweise nicht für die grossen Schlagzeilen. Doch jetzt schreiben sie eine der grössten Geschichten in Europas Klubfussball.»

«Diese Leistung ist vergleichbar mit dem Premier-League-Titelgewinn von Leicester City in der Saison 2015/16, dem Gewinn der deutschen Bundesliga durch Kaiserslautern als Aufsteiger in der Saison 1997/98 oder dem Erfolg des schwedischen Vereins Mjällby in der vergangenen Saison.»

TSN

Sogar in Kanada sorgt der Berner Verein für Schlagzeilen. Im Vorfeld titelte das Sportportal TSN: «Wie Leicester und Bodö/Glimt steht auch der Schweizer Fussballverein Thun kurz davor, historischer Meister zu werden.»

Gazzetta dello Sport

Auch unsere südlichen Nachbaren haben im Vorfeld über den neuen Schweizer Meister geschrieben und sind dafür nach Bern gereist: «In der Schweiz kann das Wunder erneut geschehen: Was steckt hinter dem Märchen von Thun?»

«Aufgestiegen wechselten sie mit nur einer Million. Trotzdem dominierten sie die Liga und mit einem Sieg können sie den Titel holen. Wir reisten in den Kanton Bern, um herauszufinden, wie das ‹Leicester der Alpen› entstanden ist.»

Kronen Zeitung

«Aufsteiger FC Thun erstmals Schweizer Meister!»

«Der erste Meistertitel in der Schweizer Fussball-Super-League für den FC Thun steht seit Sonntag fest.»

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
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Super League
Super League
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