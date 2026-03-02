Am Sonntag zogen GC-Abwehrchef Abdoulaye Diaby und FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi in ihren jeweiligen Spielen praktisch gleichzeitig die Notbremse und sahen Rot. Nun gibt die Liga das Strafmass bekannt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Seine Notbremse gegen YB-Stürmer Samuel Essende kommt Lindrit Kamberi teuer zu stehen: Die Swiss Football League sperrt den FCZ-Verteidiger nach dem Platzverweis in der 22. Minute für drei Spiele. Damit wird er den Zürchern in den Heimspielen gegen Lausanne (4. März) und Sion (14. März) sowie auswärts bei Servette (7. März) fehlen.

Das Strafmass kommt nach Angaben der Liga dadurch zustande, dass es sich bei seinem Vergehen nicht nur um ein Foul als letzter Mann handelt, sondern dabei auch die «körperliche Unversehrtheit» des Gegenspielers gefährdet worden ist. Weil Kamberi in dieser Saison bereits zuvor eine direkte Rote Karte gesehen hat, kommt noch eine dritte Spielsperre obendrauf.

Besser weg kommt Abdoulaye Diaby: Auch der GC-Abwehrchef wird am Sonntag gegen Lugano (1:0) wegen einer Notbremse früh vom Platz gestellt, muss aber nur für das Gastspiel der Hoppers in Basel (5. März) aussetzen – sein Foul wird von der Liga als weniger grob eingestuft als jenes von Kamberi.