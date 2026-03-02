DE
Auch GC-Diaby muss aussetzen
FCZ-Verteidiger nach Notbremse für drei Spiele gesperrt

Am Sonntag zogen GC-Abwehrchef Abdoulaye Diaby und FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi in ihren jeweiligen Spielen praktisch gleichzeitig die Notbremse und sahen Rot. Nun gibt die Liga das Strafmass bekannt.
Publiziert: 13:51 Uhr
Aktualisiert: 14:03 Uhr
Platzverweis: Lindrit Kamberi wird wegen einer Notbremse an YB-Stürmer Essende vom Platz gestellt.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Seine Notbremse gegen YB-Stürmer Samuel Essende kommt Lindrit Kamberi teuer zu stehen: Die Swiss Football League sperrt den FCZ-Verteidiger nach dem Platzverweis in der 22. Minute für drei Spiele. Damit wird er den Zürchern in den Heimspielen gegen Lausanne (4. März) und Sion (14. März) sowie auswärts bei Servette (7. März) fehlen.

Das Strafmass kommt nach Angaben der Liga dadurch zustande, dass es sich bei seinem Vergehen nicht nur um ein Foul als letzter Mann handelt, sondern dabei auch die «körperliche Unversehrtheit» des Gegenspielers gefährdet worden ist. Weil Kamberi in dieser Saison bereits zuvor eine direkte Rote Karte gesehen hat, kommt noch eine dritte Spielsperre obendrauf.

Besser weg kommt Abdoulaye Diaby: Auch der GC-Abwehrchef wird am Sonntag gegen Lugano (1:0) wegen einer Notbremse früh vom Platz gestellt, muss aber nur für das Gastspiel der Hoppers in Basel (5. März) aussetzen – sein Foul wird von der Liga als weniger grob eingestuft als jenes von Kamberi.

Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
