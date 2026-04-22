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Ansprachen, Kraftraum, Playlists
Bürki und Bertone machen den Thuner Teamcheck

FC Thun-Duo Marco Bürki und Leonardo Bertone verraten im Interview: Wer gibt den Ton an? Wer ist fitter? Und wer macht in der Kabine die Musik?
Publiziert: vor 36 Minuten
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