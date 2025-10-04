DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Brecher, Kamberi und Abrashi über Derby
Abrashi strahlt um die Wette
«Unglaubliches Gefühl – das 3:0 ist völlig verdient»
GC gewinnt das Derby gegen den FCZ gleich mit 3:0. Die Gefühlslage könnte bei den Akteuren nicht unterschiedlicher sein.
Publiziert: vor 21 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Tobias Wedermann
Fussballchef
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
FC Zürich
Super League
