92 Super-League-Minuten
Sommerneuzugang verlässt den FCZ bereits wieder

Kurzes Vergnügen: Im Sommer gekommen, verlässt Lisandru Tramoni den FC Zürich bereits wieder.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Sommerneuzugang Lisandru Tramoni verlässt den FCZ bereits wieder.
Foto: Pius Koller
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Nach nur knapp sieben Monaten mit lediglich 92 Super-League-Minuten verlässt Lisandru Tramoni (22) den FCZ nach Blick-Infos. Der Verein hat sich mit dem überzähligen französischen Offensivspieler auf eine vorzeitige Trennung geeinigt und dürfte so die Kosten weiter senken. Wo der Ex-Pisa-Akteur seine Laufbahn fortsetzt, ist aktuell noch offen.

