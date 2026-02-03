Sommerneuzugang verlässt den FCZ bereits wieder

Nach nur knapp sieben Monaten mit lediglich 92 Super-League-Minuten verlässt Lisandru Tramoni (22) den FCZ nach Blick-Infos. Der Verein hat sich mit dem überzähligen französischen Offensivspieler auf eine vorzeitige Trennung geeinigt und dürfte so die Kosten weiter senken. Wo der Ex-Pisa-Akteur seine Laufbahn fortsetzt, ist aktuell noch offen.
