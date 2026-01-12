DE
FR
Abonnieren

2012 Teil einer absurden Sion-Episode
Französischer Coach und TV-Experte Courbis verstorben

Der französische Fussball trauert um eine grosse Persönlichkeit. Der ehemalige Coach und TV-Experte Rolland Courbis ist im Alter von 72 Jahren verstorben.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/5
Der französische Trainer Rolland Courbis ist mit 72 Jahren verstorben.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Rolland Courbis, ehemaliger Fussballspieler und Trainer, verstarb am Montag mit 72
  • 167 Spiele als Montpellier-Trainer und drei französische Meisterschaften als Spieler
  • 2012 war er Teil einer absurden Trainerepisode beim FC Sion
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Die Fussballwelt trauert um Rolland Courbis. Der Franzose ist am Montag im Alter von 72 Jahren verstorben, wie der TV-Sender RMC in Absprache mit seiner Familie kommuniziert. Courbis hatte in den 70er und 80er Jahren als Spieler bei seinem Jugendklub Marseille und bei Monaco Spuren hinterlassen und feierte mit diesen Klubs drei Meisterschaften und zwei Cuptitel.

Als Trainer verbrachte er seine beste Zeit bei Montpellier (2007 bis 2009 sowie 2012 bis 2015) und stand in insgesamt 167 Spielen bei den Südfranzosen an der Seitenlinie. In den vergangenen Jahren war er bei TV- und Radiosender RMC ein beliebter Experte.

Sein Ableben – die genaue Todesursache wurde nicht kommuniziert – löste in Frankreich eine Vielzahl von Reaktionen aus. Neben Ex-Vereinen äussert sich beispielsweise auch Frankreichs Nationaltrainer Didier Dechamps: «Der französische Fussball verliert eine liebenswerte und herzliche Persönlichkeit mit einem starken Charakter. Er steckte voller Leidenschaft, und diese gab er in den vergangenen Jahren in seiner Rolle hinter dem Mikrofon weiter.»

Wie er für kurze Zeit bei Sion landete

Seine Trainerkarriere führte Courbis auch nach Afrika: Im Januar 2012 wurde er für vier Monate Chef des Nationalteams des Nigers, mit USM Algier gewann er 2013 den algerischen Cup.

Dazwischen kam es auch zu einer absurden Episode in der Schweiz: Ende April 2012 war Courbis nämlich auch Cheftrainer beim FC Sion – wenn auch nicht mal für einen Monat und ohne ein einziges Spiel an der Seitenlinie. Denn: Trotz seines beachtlichen Erfahrungsschatzes in der Ligue 1 hat Courbis nicht die nötigen Diplome, um in der Super League coachen zu dürfen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Sion
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Sion
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Ligue 1
Ligue 1
Super League
Super League
AS Monaco
AS Monaco
Frankreich
Frankreich
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Sion
        FC Sion
        Ligue 1
        Ligue 1
        Super League
        Super League
        AS Monaco
        AS Monaco
        Frankreich
        Frankreich
        Olympique Marseille
        Olympique Marseille