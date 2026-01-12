Der französische Fussball trauert um eine grosse Persönlichkeit. Der ehemalige Coach und TV-Experte Rolland Courbis ist im Alter von 72 Jahren verstorben.

Darum gehts Rolland Courbis, ehemaliger Fussballspieler und Trainer, verstarb am Montag mit 72

167 Spiele als Montpellier-Trainer und drei französische Meisterschaften als Spieler

2012 war er Teil einer absurden Trainerepisode beim FC Sion Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Fussballwelt trauert um Rolland Courbis. Der Franzose ist am Montag im Alter von 72 Jahren verstorben, wie der TV-Sender RMC in Absprache mit seiner Familie kommuniziert. Courbis hatte in den 70er und 80er Jahren als Spieler bei seinem Jugendklub Marseille und bei Monaco Spuren hinterlassen und feierte mit diesen Klubs drei Meisterschaften und zwei Cuptitel.

Als Trainer verbrachte er seine beste Zeit bei Montpellier (2007 bis 2009 sowie 2012 bis 2015) und stand in insgesamt 167 Spielen bei den Südfranzosen an der Seitenlinie. In den vergangenen Jahren war er bei TV- und Radiosender RMC ein beliebter Experte.

Sein Ableben – die genaue Todesursache wurde nicht kommuniziert – löste in Frankreich eine Vielzahl von Reaktionen aus. Neben Ex-Vereinen äussert sich beispielsweise auch Frankreichs Nationaltrainer Didier Dechamps: «Der französische Fussball verliert eine liebenswerte und herzliche Persönlichkeit mit einem starken Charakter. Er steckte voller Leidenschaft, und diese gab er in den vergangenen Jahren in seiner Rolle hinter dem Mikrofon weiter.»

Wie er für kurze Zeit bei Sion landete

Seine Trainerkarriere führte Courbis auch nach Afrika: Im Januar 2012 wurde er für vier Monate Chef des Nationalteams des Nigers, mit USM Algier gewann er 2013 den algerischen Cup.

Dazwischen kam es auch zu einer absurden Episode in der Schweiz: Ende April 2012 war Courbis nämlich auch Cheftrainer beim FC Sion – wenn auch nicht mal für einen Monat und ohne ein einziges Spiel an der Seitenlinie. Denn: Trotz seines beachtlichen Erfahrungsschatzes in der Ligue 1 hat Courbis nicht die nötigen Diplome, um in der Super League coachen zu dürfen.