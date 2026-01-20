GC hat einen neuen Stürmer: Aus Uruguay wechselt Anderson Rodriguez nach Zürich. Im GC-Trikot auflaufen wird der 19-Jährige vorerst aber nicht.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Anderson Rodriguez wechselt vom Racing Club de Montevideo zu GC. Das gibt der Elfte der Super League in einer Mitteilung bekannt, wobei er den Uruguayer mit einem Vertrag bis 2029 ausstattet. Spielen wird er für die Zürcher vorerst aber nicht, stattdessen wird er für ein Jahr an den österreichischen Drittligisten Wacker Innsbruck ausgeliehen. Die Tiroler sind ein Partnerklub von GC-Mehrheitsaktionär Los Angeles FC.

Der 19-jährige Stürmer ist für Racing bislang sechsmal in der höchsten Liga seines Heimatlandes aufgelaufen, wobei er einen Assist verbuchen konnte. Auf sich aufmerksam machte er auch in der Junioren-Mannschaft: Mit der U19 von Montevideo gewann er im Herbst die Global Trophy – mit einem Finalsieg gegen GC.