DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Christian Fassnacht über die Blamage in Lausanne
0:5-Blamage nicht vergessen
Fassnacht: «So dürfen wir uns nicht abschlachten lassen»
Vor dem Spitzenspiel gegen St. Gallen, spricht YB-Fassnacht über die 0:5-Blamage in Lausanne.
Publiziert: vor 22 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Fussball aktuell
1:23
Klub kündigt Konsequenzen an
Schalker Ultras attackiert Fotografen in Dublin
1:34
Rekord zum Greifen nah
FCZ-Spieler lässt Mini-Karibik-Insel von WM-Debüt träumen
0:52
«Warst du schon mal im Tor?»
Neuer nimmt Reporter mit schnippischer Frage hoch
2:32
Zürcher Fifa-Museum erklärt
Das macht die Fifa für die Spieler und Fans
0:51
Sieg aberkannt
Kontroverse Entscheidung bei den BVB-Frauen
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen